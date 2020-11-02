Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e yardım malzemesi gönderdi.

Safranbolu Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Hayır Çarşısında" yardım eşyaları toplanarak hazır hale getirildi.

Safranbolu'da yaşan vatandaşların bıraktıkları onlarca battaniye, pike ve yorgan, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak üzere kamyonete yüklenerek yola çıktı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, yaşanan depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Ülkemizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Safranbolu olarak depremden etkilenen yurttaşlarımızın yanındayız. Bu zor günlerde kalbimiz İzmir için atıyor." dedi.