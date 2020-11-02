Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

02.11.2020 13:23

Edirne'den depremin yaşandığı İzmir'e maske, el dezenfektanı ve hijyen malzemeleri gönderildi.

Edirne'den depremin yaşandığı İzmir'e maske, el dezenfektanı ve hijyen malzemeleri gönderildi.

Edirne Belediyesi Recep Gürkan, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu söyledi.

Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunun, zor günlerdeki dayanışma ruhuyla bir kez daha görüldüğünü kaydeden Gürkan, bölgede nelere ihtiyaç duyulduğunun açıklandığını, kuru gıda paketi ve hijyen kitlerinin yanı sıra Kovid-19'un da devam etmesi nedeniyle maske ve dezenfektana da ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Salgının artabileceğini düşünerek Edirne için stokladıkları maskelerin bir bölümünü İzmir'e gönderdiklerini söyleyen Gürkan, "İzmir'deki hemşerilerimizle dayanışma duygusu içerisinde, Edirne halkının desteğini ifade etmesi anlamında, bugün İzmir'e 250 bin adet maske ve bin adet birer litrelik el dezenfektanı gönderiyoruz. Ayıca 500 paket çocuk bezi ve yaklaşık 200 adet kadın hijyen pedi gönderiyoruz. 3 bin çift yetişkin ve çocuk çorabı gönderiyoruz." diye konuştu.

Gürkan, yardım etmek isteyenlerin kullanılmamış battaniye ve kuru gıda paketlerini belediyeye bırakmaları halinde İzmir'e ulaştırılacağını belirtti.

Katlı binaların altındaki iş yerleri denetlenecek

Edirne'de katlı binaların altında bulunan iş yerlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince denetleneceğini dile getiren Gürkan, İzmir'de yıkılan binalara bakıldığında birçoğunun apartman altındaki işyerlerinde, dükkanı genişletmek için yapılan hatalı çalışmalardan kaynaklandığına dikkati çekti.

Apartman altlarındaki iş yerlerinde taşıyıcı sistemlerin denetleneceğini kaydeden Gürkan, yapı taşıyıcı sistemlere müdahalenin belirlenmesi halinde aflarının olmayacağına işaret ederek, "Kimseye hatır gönül demeden, kanunun emrettiği şekilde, sert bir şekilde müdahale ederek bunun önüne geçeceğiz. Bunu insanlarımız, halkımız için yapmak zorundayız. Bunu Edirneliler için yapmak zorundayız." dedi.

Konuşmanın ardınan yardım malzemelerini taşıyan kamyon İzmir'e uğurlandı.

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye, Deprem, Edirne, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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