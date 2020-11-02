Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkkale'den bölgeye gönderilen UMKE personeli, arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri için 5 kişilik UMKE ekibi ve 3 kişilik 112 ambulans ekibinin bölgeye yönlendirildiği anımsatıldı.

Kırıkkale UMKE ekibinin bölgeye ulaşmasının ardından diğer ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına destek vererek Rızabey Apartmanı'nda çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Enkaz altında kalan Kadri Karaman isimli depremzedeye ulaşan UMKE ekipleri, koordineli bir çalışma ile kazazedeyi sıkıştığı yerden kurtarmışlardır. Birçok ayrı alanda ve ayrı ekiplerce devam eden çalışmalar kapsamında Kırıkkale UMKE ekibi Emrah Apartmanı'na yönlendirilmiş olup, depremden 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'e ulaşmış ve minik yavrumuzu sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Bölgede görevlerini sürdüren ekiplerimiz, arama kurtarma faaliyetlerinin sona ereceği güne kadar İzmir'de görevleri başında olarak çalışmalara destek vereceklerdir."