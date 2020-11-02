Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'e gönderilen 5 bin kişilik aşevi tırında, vatandaşlara sıcak yemek dağıtılmaya başlandı.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin meydana geldiği gün askeri kargo uçağıyla İzmir'e hareket eden tam teçhizatlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldı.

Çalışmalarını, yıkımın yaşandığı Bayraklı ilçesinde çöken binalarda yoğunlaştıran ekipler enkaz görüntüleme, sismik dinleme, tahkimat setleri, jeneratör, ayırıcı ve kesici aletler, 2 hilti, aydınlatma projektörleriyle deprem anında enkaz altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

5 bin kişiye sıcak yemek

Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için de günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip aşevi tırını İzmir'e sevk etti.

Aşevi deprem bölgesinde AFAD koordinesinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Aşevi tırı ihtiyaca göre belirlenen noktalarda vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 10 kişilik tam teçhizatlı arama kurtarma ekibi, İzmir'de yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar deprem bölgesinde görevi sürdürecek.