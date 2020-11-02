Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Tekirdağ'dan depremin yaşandığı İzmir'e çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri gönderildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, itfaiye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Albayrak, depremden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtiklerini belirtti.

Türkiye'nin bu tür durumlarda birlik halinde yaraları sarmasının çok önemli bir durum olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Depremi ilk duyduğumuz andan itibaren itfaiyemizden tam donanımlı 10 personelimiz ve 4 aracımızı İzmir'e gönderdik. Belediye olarak sürekli İzmir Büyükşehir Belediyesi ile temas halindeyiz. Kendilerine bizden taleplerinin olduğunu sorduğumuzda bize çadır kentlerde çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi ihtiyacı olduğunu söylediler.

Biz de 30 çamaşır makinesi ile 10 çamaşır kurutma makinesi hazırladık, gönderiyoruz. İzmir'in yaralarının sarılması en büyük amacımız. Allah bir daha böyle depremler yaşatmasın."

Konuşmanın ardından yardım kamyonu İzmir'e uğurlandı.