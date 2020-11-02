Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Kayseri'den 2 bin 400 battaniye, İzmir'deki afetzedelere gönderildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı açıklamasında, Kayseri Valiliği öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsa ile organize sanayi bölgelerinden, deprem felaketi yaşayan İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 bin 400 battaniye gönderildiğini bildirdi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın, Türk milletinin kendisine rehber edindiği en temel kavramlar olduğunu vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri'de koordineli bir şekilde depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felaketin acısını paylaşarak azaltmak amacıyla yanlarında olmaya çalıştık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla dayanışma içinde olan ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti gösteren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum."