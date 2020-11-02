Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Ankara ilçe kaymakamlıklarının ve belediyelerinin organizasyonuyla İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan araçlar yola çıktı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Ankara merkez ve 25 ilçe kaymakamlığı ile belediyelerin ortak organizasyonu ve hayırseverlerin katkılarıyla yardım malzemeleri toplandığı bildirildi.

Bu malzemeleri taşıyan konvoylardan birinin bugün yola çıktığı belirtildi.