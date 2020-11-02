Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek
02.11.2020 19:01
Ankara ilçe kaymakamlıklarının ve belediyelerinin organizasyonuyla İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan araçlar yola çıktı.
Ankara ilçe kaymakamlıklarının ve belediyelerinin organizasyonuyla İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan araçlar yola çıktı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Ankara merkez ve 25 ilçe kaymakamlığı ile belediyelerin ortak organizasyonu ve hayırseverlerin katkılarıyla yardım malzemeleri toplandığı bildirildi.
Bu malzemeleri taşıyan konvoylardan birinin bugün yola çıktığı belirtildi.
Son Dakika F.Bahçe, Antalya deplasmanında 3 puan peşinde! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok