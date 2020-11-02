Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Gaziantep'ten İzmir'e depremzedeler için gıda malzemeleri gönderildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, İzmir'de yaşanan deprem sonrasında yaraların birlikte sarılacağını belirtti.

Afet bölgesindeki vatandaşlar için 16 tonluk gıda yardımında bulunulduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu konuda ilgili birimlerimizle elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, enkaz altında olduğu bildirilen vatandaşlarımız için sevindirici haberler gelmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gaziantep'te kurulu Oba Makarna ise depremzedelerin bulunduğu alanlarda sıcak makarna, irmik helvası ve noodle servisi gerçekleştirdi.

Şirket yetkilileri, depremzedelerin çadırlarda kalacağı süre içerisinde bu desteğin devam edeceğini bildirdi.