Türkiye İzmir için tek yürek - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek - ESKİŞEHİR

02.11.2020 22:51

Eskişehir'den merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'e gönderilen arama kurtarma ekipleri çalışmalara katılıyor.

Eskişehir'den merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'e gönderilen arama kurtarma ekipleri çalışmalara katılıyor.

İzmir'deki Emrah ve Rızabey apartmanlarındaki arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Temsilciliğine bağlı 6 kişilik ekiple bir arama kurtarma köpeği görevlerinin ardından Eskişehir'e döndü.

Kurtarma ekibi lideri Dinçer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan depremin ardından kısa sürede ekibi toplayıp, yola çıktıklarını belirterek orada da ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini söyledi.

Arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında çokça duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Bir yıl önce arama ve kurtarma ekibimizi kurduk. Bu bizim ekip olarak ilk görevimizdi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Oradaki acıları görüyorsunuz, enkaz altından sağ olarak çıkarılanlarla mutlu oluyoruz. Çok karışık bir duygu. En son çıkan Elif bebek... Bu anlatılacak bir duygu değil, yaşamak lazım. Allah bu şekilde yaşatmasın."

Arama ve kurtarma gönüllüsü Ali Tosun da yaşanan olayın ardından gece saatlerinde İzmir'e ulaştıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Orada her şeyi aynı anda yaşıyorsunuz. Göçük altından çıkacak, bir can, bir umut, bir canlı hayvan da olsa yüzler gülüyor. Türkiye bir deprem bölgesi, bununla yaşamaya alışmalıyız ve tedbirli olmalıyız. Bunu İzmir'de gördük. Binaların yapımından tutun, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları, çevredeki insanların duyarlılığı, bilinci bunlar çok önemli. Her vatandaşın bir ilk yardım çantası veya bir deprem çantası evinde muhakkak olmalı. Neler yapmalı, neler yapmamalı bunların hepsinin belki de okullarda ders olarak öğretilmesi gerekiyor."

İHH Eskişehir Arama ve Kurtarma Birimi Sorumlusu Zekai Aydın ise ekibin bir yıl önce oluşturulduğunu ifade ederek afetlerde ilk 24 saatin çok önemli olduğunu bildirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, arama ve kurtarma birimini bir yıl önce kurduklarını hatırlatarak kent halkının bu konuda kendilerine destek vermeye çağırdı.

İzmir'e gidecek olan 3 kişilik arama ve kurtarma ekibi, edilen duanın ardından uğurlandı.

Türkiye İzmir için tek yürek - ESKİŞEHİR
Türkiye İzmir için tek yürek - ESKİŞEHİR
Türkiye İzmir için tek yürek - ESKİŞEHİR
Türkiye İzmir için tek yürek - ESKİŞEHİR

Arama Kurtarma, Eskişehir, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - ESKİŞEHİR - Son Dakika


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