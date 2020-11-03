Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım
03.11.2020 08:49
Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliğine gönderildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliğine gönderildi.
Polatlı Kaymakamlığı öncülüğünde, İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçeleri ile çevresinde yıkımlara yol açan 6,6 büyüklüğündeki depremden zarar gören aileler için bağış toplandı.
Hayırseverlerin bağışladığı 146 battaniye, İzmir'e ulaştırılmak üzere Polatlı Belediyesinin tahsis ettiği araçla Ankara Valiliğine teslim edildi.
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi, Amerikan üniformasıyla görüntülendi Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası! Tüm çalışanlara test yaptırdı Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı