Türkiye İzmir için tek yürek - Polatlı'dan yardım - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliğine gönderildi.

Polatlı Kaymakamlığı öncülüğünde, İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçeleri ile çevresinde yıkımlara yol açan 6,6 büyüklüğündeki depremden zarar gören aileler için bağış toplandı.

Hayırseverlerin bağışladığı 146 battaniye, İzmir'e ulaştırılmak üzere Polatlı Belediyesinin tahsis ettiği araçla Ankara Valiliğine teslim edildi.