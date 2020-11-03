Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Tekirdağ'dan depremzedeler için içerisinde yastık, battaniye ve yatakların bulunduğu 3 tır yardım tırı yollandı.

Vali Aziz Yıldırım, içerisinde 5 bin 760 yastık-çarşaf, 3 bin 360 battaniye ve 192 yatak bulunan 3 yardım tırını AFAD Bölgesel Lojistik Deposundan uğurladı.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Tekirdağ'dan yola çıkan tırların yardım tamamlama amacıyla Manisa'daki Bölgesel AFAD Lojistik Deposuna gittiği öğrenildi.