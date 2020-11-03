Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Ağrı Valiliği, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenler için battaniye ve gıda kolisi yardımı için kampanya başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de İzmir ve çevresinde meydana gelen deprem sonrası afetzedelere ulaştırılmak üzere valilik koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda hayırseverlerin, battaniye ve gıda kolisi yardımlarını il merkezinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, ilçelerde ise kaymakamlıklara teslim etmesi istendi.