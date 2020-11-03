Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Giresun Belediyesince İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından battaniye, gıda ürünleri ve çocuk bezi bölgeye gönderildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Giresun'dan da ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirten Şenlikoğlu, Giresun halkının da desteğiyle İzmir'e iki yardım tırını gönderdiklerini kaydetti.

Şenlikoğlu, felaketlerin herkesin başına gelebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim de kısa süre önce yaşadığımız sel felaketi özellikle Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın, tüm Türkiye'nin yanında olduğumuzu hissettik. Bugün de hep birlikte, el ele, gönül gönüle İzmir'in yanındayız. İnşallah yaşanan bu depremin az da olsa acısını unutturmaya çalışmak için biz de Giresun'umuzdan, İzmir'imize destek için buradayız. Allah böyle felaketler nice yaşatmasın."