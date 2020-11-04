Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Muğla Ülkü Ocakları tarafından İzmir'deki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri, kamyonla bölgeye gönderildi.

Ülkü Ocaklarının Muğla'da başlattığı "İzmir için tek yürek" adlı yardım kampanyasına ilçeler de destek oldu.

Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel, yaptığı açıklamada, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Genel Başkanları Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla başlattıkları yardım kampanyasını tamamlayarak, Muğla'dan İzmir'e dualar eşliğinde uğurladıklarını söyledi.

Enkazdan günler sonra çıkarılan Elif ve Ayda'nın kendilerine umut olduğunu anlatan Demirel, "Çocuklarımız bizlere umut olduğu sürece aşkla çalışacağız, Türk milletine hizmet edeceğiz. Bu vesileyle teşkilatlarımıza ve destek olan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Demirel, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralıları şifa dileğinde bulundu.