Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesince, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler depremzedelere gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kampanyanın vatandaşların desteği ile devam ettiği, toplanan 350 koli yardımın İzmir'e ulaştırıldığı belirtildi.

Kampanyada duygulandıran anların ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.

Açıklamada, gönderilen yardımların gönüllüler aracılığıyla depremzedelere ulaştırıldığı bildirildi.