Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığınca İzmir'deki depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında 5 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
Kampanya kapsamında toplanan gıda ve hijyen malzemeleri Efeler ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda tırlara yüklendi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Şube Başkanı Mesut Mezkit, 5 tır yardım malzemesi topladıklarını söyledi.
Mezkit, yardım tırlarının devamının geleceğini bildirerek, 2 gönüllü psikoloğun da gönderileceğini ifade etti.
Depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından tırlar yola çıktı.
- Kaynak: AA
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