Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi.

Devrek Belediyesi ile Devrek Kent Konseyinin başlattığı "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyası kapsamında toplanan hijyen seti, elektrikli ısıtıcı, battaniye, şişe su, dezenfektan, kolonya, pil, maske ve çocuk bezi gibi ürünlerden oluşan malzemeler kamyona yüklendi.

Malzemeler arasında ismini yazmayan bir lise 2'nci sınıf öğrencisinin hazırladığı koliden, "Cebimdeki harçlığımla elimden geldiğince bir şeyler yapmak istedim. Bir kişinin bile ufak bir ihtiyacını giderebilirsem ne mutlu bana. Geçmiş olsun herkese, hepimiz yanınızdayız." yazılı not çıktı.

Yardım malzemelerinin yüklendiği kamyon, belediye binası önünden İzmir'e hareket etti.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, vefa ve dayanışma örneği gösteren ilçe halkına teşekkürlerini iletti.

İhtiyaç duyulan her konuda depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bozkurt, "Bu vesileyle bir kez daha İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.