Sandıklı'dan depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Sandıklı'dan depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi

04.11.2020 21:57

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden İzmir'deki depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden İzmir'deki depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Sandıklı Belediyesinin başlattığı "Geçmiş Olsun İzmir, Sandıklı Sizinle" yardım kampanyası çerçevesinde toplanan gıda maddeleri, giyim eşyası, 2 bin battaniye, 250 elektrikli ısıtıcı kamyonlara yüklendi.

Kamyonların yola çıkması için belediye binasının önünde düzenlenen törende, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, hayırseverlerin yardımları için teşekkür ederek, "Allah, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. İzmir'deki depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Bu kötü günlerimizi, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Acısını paylaştığımız İzmirli kardeşlerimize, güzel ilçemiz Sandıklı'dan sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz." dedi.

Yardımların yarın İzmir'deki AFAD Koordinasyonuna teslim edileceği öğrenildi.

Sandıklı'dan depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi
Sandıklı'dan depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi
Sandıklı'dan depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi
Sandıklı'dan depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi

Sandıklı, İzmir, Afyon, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


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