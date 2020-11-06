Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

06.11.2020 12:15

Afyonkarahisar'da Gönül Köprüsü Derneği ile Lösemili Çocuklar Yardım Gönüllüleri Platformu öncülüğünde İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Afyonkarahisar'da Gönül Köprüsü Derneği ile Lösemili Çocuklar Yardım Gönüllüleri Platformu öncülüğünde İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Gönül Köprüsü Derneği Başkanı Lütfiye Pancar Polat, AA muhabirine, İzmir'deki depremin Türkiye'yi çok etkilediğini belirterek, Afyonkarahisar'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destekleriyle yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyayı Lösemili Çocuklar Yardım Gönüllüleri ile birlikte başlattıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"İki gün içerisinde çok sayıda eşya toplandı. Halkımız gerçekten çok duyarlı. Hatta, Afyonkarahisar'da bizim sürekli yardımda bulunduğumuz aileler var. Onlar da bu kampanyaya destek için makarna, bulgur toplamışlar. Bu bizleri çok duygulandırdı. Yardımları toplamaya devam ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Lösemili Çocuklar Yardım Gönüllüleri Platformu Başkanı Ramazan Öz ise önceden Elazığ ile Malatya depreminde de yardım kampanyası çalışmalarının olduğunu hatırlattı.

Öz, "Bu sefer de İzmir'deki kardeşlerimiz için taşın altına elimizi koyduk. Bizim görevimiz, giyim eşyası ve çocuklar için oyuncak toplamaktı. İki günde gerçekten çok sayıda eşya geldi. İnşallah, bu kötü günlerin de üstesinden geleceğiz. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan toplanan yardımların 10 Kasım'da İzmir'e gönderileceği belirtildi.

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye, Sivil, Afyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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