Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, toplanan yardımlar, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılacak.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak istediklerini belirtti.

Depremzedelerin yaralarını sarmayı amaçladıklarını aktaran Özacar, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği öncelikli ihtiyaçlara göre hazırladığımız malzemeleri taşıyan aracı, koordinasyon merkezine gönderdik. Rabbim bir daha böyle acı göstermesin." ifadesini kullandı.