Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımlar malzemeleri İzmir'e gönderildi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Depremin herkesin ortak acısı olduğunu belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Van ve Elazığ depremlerinde de Ahlatlı vatandaşlarımız gayet duyarlı hareket ettiler. Belediyemizin çağrısı güzel bir karşılık buldu. Bu hususta desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acıları yaşatmasın. Tüm İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun."