Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden İzmir'deki depremzedelere gıda ve giyim malzemesi gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında Korkuteli Muhtarlar Derneği tarafından yardım malzemesi toplandı.
Depremzedeler için toplanan koliler, İzmir'e ulaştırılmak üzere 2 kamyonetle yola çıktı.
Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, yardımda bulunan Korkutelilere teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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