Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

07.11.2020 11:23
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Muğla'nın Yatağan ilçesinden, depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi gönderildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden, depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi gönderildi.

Belediyenin başlattığı "Yatağan İzmir'in yanında" kampanyası kapsamında toplanan battaniye, gıda kolisi, soba, giyecek ile oyuncaktan oluşan malzemeler kamyona yüklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir AFAD ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucu temin edilen yardım malzemeleri, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz tarafından gönderildi.

Toksöz, belediye önünde, gazetecilere, ilçe halkı tarafından İzmir'de meydana gelen depremde zarar gören depremzedelere iletilmek üzere malzeme toplandığını söyledi

Toplanan kuru kumanya, yardım kolisi, battaniye ve oyuncak gibi çeşitli yardım malzemelerinden oluşan destek aracını İzmir'e yolcu ettiklerini belirten Toksöz, "İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Toksöz, yardım kampanyasına destek veren muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Yatağan, İzmir, Muğla, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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