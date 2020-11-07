Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, depremde evleri yıkılan İzmirliler için battaniye kampanyası düzenledi.

Kepez İlçe Müftülüğü'ne bağlı Turgut Reis 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve aileleri, İzmir depreminde evleri yıkılanlar için örnek bir davranış sergiledi.

Battaniye kampanyası düzenleyen öğrenciler, topladıkları battaniyeleri ailelerinin yardımıyla kursa getirerek müftülük yetkililerine teslim etti.

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, gösterdikleri örnek davranıştan dolayı öğrencilere teşekkür ederek, toplanan battaniyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.