Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

07.11.2020 19:05
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Türk Kızılay İnegöl Şubesince İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

Türk Kızılay İnegöl Şubesince İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, yaptıkları çağrıya İnegöl halkının ilgi gösterdiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve okulların da eşya ve nakit yardımlarını kendilerine ulaştırdığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yaptığımız programlamaya göre geçtiğimiz perşembe günü aracımızı göndermeyi düşünüyorduk. Ancak bölge deposu ile yaptığımız görüşmede sağ olsun tüm Türkiye'den çok güzel destek geldiği bizlere iletildi. Depolarda yer kalmadığı için bizlerden bir iki gün depomuzda ihtiyaçların bekletilmesi istendi. Onun için aracımızı perşembe günü değil bugün sarıyoruz."

Bölgeye, kuru gıda, hijyen malzemeleri ve battaniye gönderildiğini belirten Yılmaz, "Genel ağırlıklı olarak kuru gıda, hijyen malzemeleri ve battaniye olarak çağrımızı yapmıştık. Sağ olsun bu noktada dönüşler oldu. Yaklaşık bir kamyonluk eşyamızı şu anda doldurduk. İlerleyen zamanlarda bölgeden gelen çağrı üzerine de İzmir Depremi Hesabı'nda toplanan havuzdaki paralarla da sahadaki ihtiyaçları karşılayacağız inşallah. Ben halkımıza, hassasiyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, okullarımıza, halkımıza teşekkür ederim" dedi.

Türkiye, İnegöl, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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