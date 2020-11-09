Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerinin topladığı yardım malzemeleri İzmir'deki depremzedeler için bölgeye gönderildi.

Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Okul Müdürü Sait Perver, 40 koliden oluşan battaniye, giyim ve gıda malzemelerini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Perver, yardım malzemelerinin en kısa sürede İzmir'e ulaşarak, depremzedelere dağıtılacağını ifade etti.