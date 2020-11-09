Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Aydın'da, depremzedeler için temin edilen yardımlar İzmir'e gönderildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşanan deprem sonrası, valilik koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 17 ilçeden gıda ve giyecek bağışında bulunuldu.

Toplanan 623 gıda kolisi ile 711 battaniye, 2 tıra yüklenerek İzmir'e gönderildi.

Açıklamada, "Aydın Valiliği olarak İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız. Her türlü desteğe hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. Yardımda bulunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Çine Kültür Derneği öncülüğünde toplanan 2 kamyonet yardım malzemesi de İzmir'deki depremzedelere ulaştırıldı.