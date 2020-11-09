Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan toplanan yardımların, belediye personellerince paketlendiğini belirtti.

Hazırlanan yardım kolilerini araçlara yükleyerek İzmir'e gönderdiklerini aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"Hem sosyal medyada hem de farklı yollarla bizimle iletişime geçen vatandaşlarımızla bir kampanya başlattık. Toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdik. Her ne kadar deprem sona erse de artçı sarsıntılardan dolayı tedirginlik var. Evine giremeyen vatandaşlarımız, battaniye ve gıda malzemelerine ihtiyaç duymaktadır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."