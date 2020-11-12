Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde, İzmir'deki depremzedeler için toplanan kuru gıda, battaniye ve giysi yardımları bölgeye gönderildi.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Bulanık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda hayırseverlerin de destekleriyle toplanan yardımların yüklendiği tır, İzmir'e uğurlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yardım kampanyasında emeği geçen ve yardım çağrısına kayıtsız kalmayan herkese teşekkür etti.

İzmir depreminin bıraktığı yıkıcı hasarın ardından hayatını kaybedenlere rahmet dileyen İlidi, depremzedelerin acılarını paylaştıklarını ifade etti.