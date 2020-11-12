Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

12.11.2020 14:37
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Soma Adliyesi çalışanlarınca temin edilen yardım malzemeleri deprem bölgesi İzmir'e gönderildi.

Soma Adliyesi çalışanlarınca temin edilen yardım malzemeleri deprem bölgesi İzmir'e gönderildi.

Soma Adliyesi çalışanları, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran'ın öncülüğünde, depremden etkilenen İzmirliler için "Kalbimiz İzmir'de" isimli yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda toplanan ısıtıcı, battaniye, temel gıda malzemeleri ve kıyafetlerden oluşan yardım malzemeleri, depremden zarar görenlere ulaştırılmak üzere İzmir'e ulaştırıldı.

Cumhuriyet, Deprem, İzmir, Soma, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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