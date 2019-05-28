Türkiye - Japonya: 0-3

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)

JAPONYA: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)

SETLER: 23-25, 22-25, 14-25

SÜRE: 82 dakika (28, 29, 25)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasında Türkiye, Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya 23-25, 22-25 ve 14-25 setlerle 3-0 yenilerek Milletler Ligi 2'nci haftasına mağlubiyetle başladı.

A Milli Takım yarın 17.30'da Almanya ile karşılaşacak.