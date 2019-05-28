Son Dakika Haberleri: Türkiye - Japonya: 0-3
Son Dakika Spor Haber

Türkiye - Japonya: 0-3

1 saat önce

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)JAPONYA: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe,...

Türkiye - Japonya: 0-3, System.String[]

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)
JAPONYA: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)
SETLER: 23-25, 22-25, 14-25
SÜRE: 82 dakika (28, 29, 25)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasında Türkiye, Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya 23-25, 22-25 ve 14-25 setlerle 3-0 yenilerek Milletler Ligi 2'nci haftasına mağlubiyetle başladı.
A Milli Takım yarın 17.30'da Almanya ile karşılaşacak.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:18 Kaynak: DHA
Bulgaristan, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye, Japonya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye - Japonya: 0-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]