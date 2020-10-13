Türkiye -Japonya Teknik İ?ş Birliği Anlaşması imza töreni - Çavuşoğlu
13.10.2020 12:25
Türkiye-Japonya Teknik ???İşbirliği Anlaşması İmza Töreninde protokolün imzalanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya teknik i?şbirliği anlaşması imza törenine katıldı.
Türkiye- Japonya Teknik ???İşbirliği Anlaşması İmza Töreninde protokolün imzalanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya teknik i?şbirliği anlaşması imza törenine katıldı. (1)
"JAİKA'nın Türkiye'de katkı sağladığı çok önemli projeler var"
"Bugün imzalanacak anlaşma TİKA-JAİKA işbirliğini genişletecek ve özellikle de üçüncü ülkelerde işbirliği olanaklarını artıracak"
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