"Bugün imzalanacak anlaşma TİKA-JAİKA işbirliğini genişletecek ve özellikle de üçüncü ülkelerde işbirliği olanaklarını artıracak"

"JAİKA'nın Türkiye'de katkı sağladığı çok önemli projeler var"

Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede

Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu

Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım