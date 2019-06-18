Son Dakika Haberleri: Türkiye jeotermal enerjide kapasite artışında dünya lideri
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Türkiye jeotermal enerjide kapasite artışında dünya lideri

31 dakika önce

Türkiye, geçen yıl dünyada, 219 megavatla jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke oldu.

Türkiye jeotermal enerjide kapasite artışında dünya lideri, System.String[]
Türkiye, geçen yıl dünyada, 219 megavatla jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:18 
Türkiye, Ekonomi
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