Türkiye jeotermal enerjide kapasite artışında dünya lideri
31 dakika önce
Türkiye, geçen yıl dünyada, 219 megavatla jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:18
, geçen yıl dünyada, 219 megavatla jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke oldu.
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