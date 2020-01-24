Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı - Son Dakika

Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı

6 saat önce

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.

Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı, System.String[]

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.

Türkiye Jokey Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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