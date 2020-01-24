Son Dakika › Güncel › Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı - Son Dakika
Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı
6 saat önce
Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.
Türkiye Jokey Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Son Dakika Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki deprem sonrası ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu