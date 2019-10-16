Son Dakika Haberleri: Türkiye Jokey Kulübü'nden Mehmetçiklerimize destek
Son Dakika Spor Türkiye Jokey Kulübü'nden Mehmetçiklerimize destek

Türkiye Jokey Kulübü'nden Mehmetçiklerimize destek

32 dakika önce

Yapılan açıklama şöyle;"Terörle mücadelede ülkemizin hassas günlerden geçtiği bu süreçte, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden kahraman Türk ordumuza destek olmak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına 500.000 TL bağışta bulunulmuştur.

Türkiye Jokey Kulübü'nden Mehmetçiklerimize destek, System.String[]

Yapılan açıklama şöyle;


"Terörle mücadelede ülkemizin hassas günlerden geçtiği bu süreçte, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden kahraman Türk ordumuza destek olmak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına 500.000 TL bağışta bulunulmuştur. Kuzey Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçik'lerimize muvaffakiyetler temenni ederiz"

Türkiye Jokey Kulübü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:12 
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