Son Dakika Haberleri: Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Vali Kupası Koşusu

Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Vali Kupası Koşusu

56 dakika önce

Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Vali Kupası Koşusu'nu İsa Akyavuz'un jokeyliğini yaptığı "Güvenbakan" isimli at kazandı.

Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Vali Kupası Koşusu, System.String[]
Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Vali Kupası Koşusu'nu İsa Akyavuz'un jokeyliğini yaptığı "Güvenbakan" isimli at kazandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Hipodromu'ndaki kum pistte gerçekleştirilen ve 4 yaş üzeri safkan Arap atlarının yarıştığı 2 bin metrelik koşuda, İsa Akyavuz'un jokeyliğini yaptığı "Güvenbakan" isimli at birinci, Vedat Kızmaz'ın jokeyliğini yaptığı "Görgüncan" isimli at ikinci ve Ferit Yardımcı'nın jokeyliğini yaptığı "İpekçihan" üçüncü oldu.


Koşunun ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, birinci gelen atın sahibi adına Salih Sancar'a kupasını takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Türkiye Jokey Kulübü, Şanlıurfa, Spor
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