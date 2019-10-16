Son Dakika Haberleri: Türkiye Jokey Kulübünden Mehmetçik Vakfına destek
Son Dakika Güncel Türkiye Jokey Kulübünden Mehmetçik Vakfına destek

Türkiye Jokey Kulübünden Mehmetçik Vakfına destek

1 saat önce

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Mehmetçik Vakfına 500 bin lira bağışta bulundu.

Türkiye Jokey Kulübünden Mehmetçik Vakfına destek, System.String[]

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Mehmetçik Vakfına 500 bin lira bağışta bulundu.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelede ülkemizin hassas günlerden geçtiği bu süreçte, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden kahraman Türk Ordumuza destek olmak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına 500 bin lira bağışta bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Açıklama, "Kuzey Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler temenni ederiz." şeklinde sona erdi.

Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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