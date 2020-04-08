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Türkiye Jokey Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
TJK'dan yapılan açıklamada, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanacak müşterek bahislerden elde edilecek gelirin, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:08 Kaynak: AA
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