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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak" - Son Dakika

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak"

19.08.2021 11:59
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz:

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, çok çalışmalarına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alamadıklarını belirterek, "Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na daha çok sporcuyla katılarak altın madalya kazanmak.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, çok çalışmalarına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alamadıklarını belirterek, "Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na daha çok sporcuyla katılarak altın madalya kazanmak." dedi.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce tamamlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda istedikleri başarıları elde edemediklerini dile getirdi.

Tokyo 2020'ye 6 milli judocunun katıldığını ve iki sporcunun 5. olduğunu hatırlatan Huysuz, şunları kaydetti:

"Sporcularımızdan beklentilerimiz yüksekti. Maalesef kuralardaki talihsizlik diyelim. Bizim sıralamalardaki iki iyi sporcumuza Japonların direkt ilk maçtan düşmesi talihsizlik oldu. Zaten orada kim yense şampiyon olacaktı, öyle de oldu. 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak, Japon rakiplerine yenildi. Bunlar talihsizliklerimiz oldu. 90 kiloda Mihael Zgank yarı final yaptı, üçüncülük maçını da kaybetti. +78 kiloda Kayra Sayit de beşinci oldu. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na daha çok sporcuyla katılarak altın madalya kazanmak. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağız."

"Pandemi döneminde gerçekten çok zor günler geçirdik"

Ümit milli judocuların Letonya'nın başkenti Riga'daki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini anımsatan Huysuz, şöyle konuştu:

"Kısa süre sonra Gençler Avrupa Judo Şampiyonası var. Ardından Gençler Dünya Judo Şampiyonası var. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz sporcularımızı aktif tutmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 2024 Paris Olimpiyatları'na buralarda başarılı olan sporcularımız katılacak. Pandemi döneminde gerçekten çok zor günler geçirdik. Sporcularımız doğru düzgün antrenman yapamadı. Milli takımdaki sporcularımızı istediğimiz gibi hazırlayamadık ama gidişat olarak güzel bir seviyedeyiz. İnşallah bu şampiyonalarda ülkemizi iyi temsil edip bu yılı tamamlarız. İnşallah en kısa zamanda pandemi biter, tüm spor branşlarında ülkemiz eskisi gibi aktif hale gelir."

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak

Altın Madalya, Türkiye, Paris, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: 'Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak' - Son Dakika Spor


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