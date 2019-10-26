Son Dakika Haberleri: Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kırşehir'de
Son Dakika Güncel Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kırşehir'de

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kırşehir'de

43 dakika önce

Vali İbrahim Akın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile bir araya geldi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kırşehir'de, System.String[]

Vali İbrahim Akın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de düzenlenecek "Uluslararası Judo Cumhuriyet Turnuvası" için kente gelen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, gençleri spora teşvik etmek için düzenlenen sportif faaliyetleri her zaman desteklerini aktardı.

Kentte gerçekleştirilecek "Uluslararası Judo Cumhuriyet Turnuvası" ile de Kırşehirli gençlerin judoyu daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını aktaran Akın, "Bu turnuva, gençlerimizin sporu sevmesine katkı sağlayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sporun bütün branşlarıyla iç içe olması en büyük arzumuzdur. Daha fazla gencimiz spor yapmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak yürüttükleri çalışmalar anlatan Huysuz, kentteki turnuva hakkında da Vali Akın'a bilgiler verdi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve beraberindeki heyet daha sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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