Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan ziyaret - Son Dakika Spor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan ziyaret

7 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judoda elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan ziyaret, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judoda elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını bildirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Huysuz beraberindeki heyetle Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huysuz, aktif lisanlı sporcularıyla judoda dünyada söz sahibi olduklarını belirterek, "Ülkemizde judo branşında kulüp sayısının artması başarının da artması demektir. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Yılmaz ise sporun her alanında markalaşmak istediklerini aktardı.

Belediye bünyesindeki branşlara judoyu eklediklerini vurgulayan Yılmaz, federasyonla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almak istediklerini kaydetti.

Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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