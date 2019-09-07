Son Dakika Haberleri: Türkiye Judo Federasyonu ile MEB arasında iş birliği
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Türkiye Judo Federasyonu ile MEB arasında iş birliği

1 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında, judonun okullarda seçmeli ders olarak verilmesi yönünde iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Judo Federasyonu ile MEB arasında iş birliği, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında, judonun okullarda seçmeli ders olarak verilmesi yönünde iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, anlaşma için imzaları MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz attı.

İmzalanan protokol kapsamında, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde okullarda beden eğitimi derslerinde seçmeli olarak judo eğitimi verilecek

Judonun tabana yayılmasına yönelik geçen yıl Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, MEB, Türkiye Judo Federasyonu ve Uluslararası Judo Federasyonu tarafından 20 ilde başlatılan proje, yapılan anlaşmayla 81 ile yayılacak. "Judoyla spora başla" ismi verilen proje, 81 ilde MEB tarafından belirlenen 81 okulda gerçekleştirilecek.

Türkiye, MEB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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