Türkiye Judo Federasyonu yöneticisi Kaya Gezeker'e uluslararası görev - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Judo Federasyonu yöneticisi Kaya Gezeker'e uluslararası görev - Son Dakika Spor

Türkiye Judo Federasyonu yöneticisi Kaya Gezeker'e uluslararası görev

11 dakika önce

Türkiye Judo Federasyonu Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Gezeker, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Asker ve Polis Komisyonu 2020 yılı dönem başkanlığına getirildi.

Türkiye Judo Federasyonu yöneticisi Kaya Gezeker'e uluslararası görev, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Gezeker, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Asker ve Polis Komisyonu 2020 yılı dönem başkanlığına getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Kaya Gezeker, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen komisyon toplantısında oy birliği ile 2020 dönem başkanlığına seçildi.

Aynı zamanda IJF Eğitim Akademi bünyesinde uzman eğitmen olarak görev alan Kaya Gezeker, 1 yıl boyunca Asker ve Polis Komisyonu dönem başkanlığı görevini yürütecek.

Dünya genelinde asker ve polis yetiştiren eğitim kurumlarında judo sporunun yapılması ve yaygın hale getirilmesi için verilen eğitimlere destek sağlamak, bu çerçevede ilgili ülkelerin makamları nezdinde protokol gerçekleştirmek üzere kurulan komisyon; hazırlanan projeler ve protokollerle IJF içinde önemli bir konum kazandı. Gezeker de bu anlamda Türk ve dünya judosuna katkı sağlamak için önemli projelerde yer aldı.

Dönem başkanlığına seçilen Kaya Gezeker, bu görevi ile uluslararası anlamda Türk judosu için önemli bir konum kazandı.

Türkiye, Polis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:47:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Judo Federasyonu yöneticisi Kaya Gezeker'e uluslararası görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]