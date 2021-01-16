Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu, 2021 faaliyet takvimini görüştü

Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu, Sezer Huysuz başkanlığında toplanarak geçen senenin faaliyet sonuçları ile yeni yılın çalışma takvimini değerlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'deki merkez binasında toplanan yönetim kurulu üyeleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele şartları altında 2020 yılında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası şampiyonalar ile sonuçlarını ele aldı.

Toplantıda, özellikle bu sezon Tokyo Olimpiyatları için kota puanı veren turnuvalara hazırlıklar, olimpik judocuların çalışmaları, Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) açıkladığı Avrupa ile dünya maç takvimine katılım şartları değerlendirildi.

Ayrıca, Kovid-19 salgını sürecine göre Türkiye'de judo turnuvası düzenleme planları da görüşüldü.