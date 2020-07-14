Türkiye Judo Federasyonundan "15 Temmuz" mesajı - Son Dakika

Türkiye Judo Federasyonundan "15 Temmuz" mesajı

Türkiye Judo Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatanımız, bayrağımız ve demokrasi için mücadelenin adı 15 Temmuz" ifadelerini paylaştı.

Türkiye Judo Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatanımız, bayrağımız ve demokrasi için mücadelenin adı 15 Temmuz" ifadelerini paylaştı.

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Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ hain terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da planlanan hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vatanını, milletini ve bayrağını seven polisimiz, askerimiz ve halkımız tarafından gösterilen; vatana, bayrağa ve demokrasiye sahip çıkış mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı ve önemli tarih; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanırken, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:31 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Judo Federasyonundan '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika Spor

Son Dakika

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Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
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20:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
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