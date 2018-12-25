Türkiye Judo Federasyonundan Büyükşehir'in Şampiyonuna Ödül
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon judocusu Mert Şişmanlar'a bir ödülde Türkiye Judo Federasyonundan geldi.
2018 yılı içerisinde elde ettiği başarılar nedeniyle sporcumuz Mert Şişmanlar, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz tarafından plaket ve altın ile ödüllendirildi.
2018 yılı içerisinde Dünya Judo Şampiyonalarında madalya kazanan 4 sporcudan biri olmayı başaran sporcumuz Mert Şişmanlar, 2018 yılında Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judo branşındaki gururu Mert Şişmanlar bu yılda başarılı bir sezon geçirdi ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.si, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 3.sü ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.si olmayı başararak, Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:26 Kaynak: Bültenler
Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer
Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı
Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir