Türkiye Judo Federasyonundan Büyükşehir'in Şampiyonuna Ödül

2018 yılı içerisinde elde ettiği başarılar nedeniyle sporcumuz Mert Şişmanlar, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz tarafından plaket ve altın ile ödüllendirildi.

2018 yılı içerisinde Dünya Judo Şampiyonalarında madalya kazanan 4 sporcudan biri olmayı başaran sporcumuz Mert Şişmanlar, 2018 yılında Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judo branşındaki gururu Mert Şişmanlar bu yılda başarılı bir sezon geçirdi ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.si, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 3.sü ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.si olmayı başararak, Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.