Son Dakika Haberleri: Türkiye Judo Federasyonundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret
Son Dakika Spor Türkiye Judo Federasyonundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Türkiye Judo Federasyonundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.


Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz beraberinde Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Osman Gökcül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın, BESYO Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Önder Karakoç; Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.


Gerçekleştirilen kısa sohbetin sonunda Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, desteklerinden dolayı Rektör Karacoşkun'a teşekkür ederek hediye takdim etti. - KİLİS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
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