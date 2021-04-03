Türkiye Judo Milli Takımı, Antalya Grand Slam müsabakalarında dördüncü oldu - Son Dakika

Türkiye Judo Milli Takımı, Antalya Grand Slam müsabakalarında dördüncü oldu

03.04.2021 20:35
Türkiye Judo Milli Takımı, Antalya Grand Slam müsabakalarında dördüncü oldu, System.String[]

Türkiye Judo Milli Takımı, Antalya Grand Slam'ı birer altın, gümüş ve bronz madalyayla 4'üncü sırada tamamladı.

Türkiye Judo Milli Takımı, Antalya Grand Slam'ı birer altın, gümüş ve bronz madalyayla 4'üncü sırada tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank bronz madalya mücadelesinde İsrailli rakibi Li Kochman'a yenildi ve sıkletinde beşinci oldu.

Son gün karşılaşmalarında Türk judocular Mert Şişmanlar, Sümeyra Aykaç, Ömer Kemal Aydın, Furkan Güner ikinci tur, Recep Çimen, Cemal Erdoğan, Nasırfur Sayan, Münir Ertuğ, Ahmet Çuhadar ve Kübranur Esir ilk tur maçlarında rakiplerine yenildi.

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak altın, aynı gün erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir gümüş, ilk gün Gülkader Şentürk kadınlar 48 kiloda bronz madalya elde etti.

İtalya ve Japonya ikişer altın ve gümüş madalya ile ilk iki sırada yer aldı. Kanada bir altın, bir gümüş ve iki bronz ile üçüncülüğü elde etti.

Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

78 kilo:

1- Shori Hamada (Japonya)

2- Beata Pacut (Polonya)

3- Antonina Shmeleva (Rusya)

3- Vanessa Chala (Ekvator)

+78 Kilo:

1- Raz Hershko (İsrail)

2- Shiyan Xu (Çin)

3- Vanessa Mballa Atangana (Kamerun)

3- Nihel Cheikh Rouhou (Tunus)

Erkekler

90 kilo:

1- Marcus Nyman (İsveç)

2- Krisztian Toth (Macaristan)

3- Li Kochman (İsrail)

3- David Klammert (Çekya)

100 kilo:

1- Zelym Kotsoiev (Azerbaycan)

2- Aaron Wolf (Japonya)

3- Arman Adamian (Rusya)

3- Grigori Minaskin (Estonya)

+100 kilo:

1- Tamerlan Bashaev (Rusya)

2- Hisayoshi Harasawa (Japonya)

3- Stephan Hegyi (Avusturya)

3- Lukas Krpalek (Çekya)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Judo Milli Takımı, Antalya Grand Slam müsabakalarında dördüncü oldu - Son Dakika Spor


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