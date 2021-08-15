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Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi - Son Dakika

Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi

15.08.2021 11:55

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.

AA muhabiri, Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı.

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi

Afganistan, Türkiye, Kabil, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi - Son Dakika


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