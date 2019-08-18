Son Dakika Haberleri: Türkiye, Kabil'deki saldırıyı şiddetle kınadı
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Türkiye, Kabil'deki saldırıyı şiddetle kınadı

50 dakika önce

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınayarak Afganistan'a taziye dileklerini bildirdi.

Türkiye, Kabil'deki saldırıyı şiddetle kınadı, System.String[]
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınayarak Afganistan'a taziye dileklerini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de dün düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.
Ülkede bu yılın başından beri düzenlenen en kanlı terör eylemi olan dünkü saldırıda, aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı açıklandı.
Afganistan, Türkiye, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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Afganistan'da bir düğüne intihar saldırısı: En az 63 ölü, 182 yaralı
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